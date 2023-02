AU SECOURS ! LE PRINCE AUBERT A DISPARU § THEATRE LE BOUT, 25 juin 2023, PARIS.

AU SECOURS ! LE PRINCE AUBERT A DISPARU § THEATRE LE BOUT. Un spectacle à la date du 2023-06-25 à 17:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

« Au secours ! Le Prince Aubert a disparu ! »Texte : Martin LeloupMise en scène : Alexandre DelimogesDécor : Alexandre Delimoges, Marie Véga et Dominique TouletDistribution : Par la troupe du Théâtre Le BoutÀ partir de 4 Ans, durée 1H11ème année de succès NON-STOP à Paris !Comédie à 3 comédiens pour toute la famille à partir de 4 ans.Qui retrouvera le Prince Aubert ? Au fil du spectacle, les indices sont donnés, tantôt aux enfants, tantôt à la Princesse policière. Il ne reste qu’à recoller les morceaux. Humour et suspense sont au rendez-vous de cette histoire interactive, palpitante pour les enfants et hilarante pour les grands.Le Prince Aubert a été fait prisonnier par Madame Moche. Celle-ci projette à présent d’empoisonner le Roi. Tout le Royaume est en danger. Le temps est compté…La Princesse Pervenche, sorte de Fantômette en herbe, va-t-elle deviner le complot qui se trame et découvrir à temps le vrai visage de Madame Moche ?Vrai garçon manqué, la Princesse détective plaît autant aux filles qu’aux garçons.Les personnages de la méchante et du prince sont, eux, particulièrement ridicules et comiques.Une vraie intrigue policière, pendant laquelle les enfants vont saisir les indices au fur et à mesure avec, en général, une longueur d’avance sur la jeune héroïne !Cette comédie qui en est à sa 6ème année de succès, entraîne les enfants dans une aventure pleine de rires et de rebondissements. C’est aussi un petit bijou d’humour pour les parents qui ne s’ennuient jamais. Fous rires garantis !Du même auteur : voir également à Paris « La Princesse au petit pois dans la tête », « la Princesse Rose et le retour de l’Ogre », « Toutankhamon et le scarabée d’or », « Pierre et la Princesse ensorcelée » la Troupe du Théâtre Le Bout la Troupe du Théâtre Le Bout

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT Paris

