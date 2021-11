Au secours, le DevOps part en vrille ! MAME, 16 novembre 2021, Tours.

Au secours, le DevOps part en vrille !

MAME, le mardi 16 novembre à 19:00

[Philippe MORISSEAU](https://www.linkedin.com/in/philippe-morisseau-8ab83216b/), architecte .net/Azure/DevOps chez onepoint nous fait le plaisir de venir nous partager son retour d’expérience pour nous aider à rendre nos livraisons et nos chaînes DevOps plus sereines. Voici ce qu’il nous propose : _”J’ai tout fait : Mon projet est agile. J’ai mis en place les pratiques DevOps et pourtant je n’arrive pas à livrer sereinement ? Qu’est que j’ai loupé ! “_ _La solution : Une machine à état, des référentiels et un manifeste._ _Dans le cadre concret d’un projet Full DevOps, découvrez pourquoi on transpirait à grosse goutte lors de nos mises en validation. Et surtout, comment grâce à un méta-pipeline et les principes de la machine à état nous avons résolu nos problèmes._ _Sommaire :_ _Constat : Comment on en arrive là ?_ _Idée : Une machine à état, des référentiels et un manifeste_ _Réalisation : Est-ce que ça marche ?”_ La présentation sera suivie d’une discussion libre autour des thèmes abordés par Philippe. Elle aura de nouveau lieu en présentiel à Mame dans la salle Gabrielle (Tours, 37). ℹ️ Notez bien ℹ️ Port du masque obligatoire pour le public. Pass sanitaire obligatoire à présenter aux organisateurs à l’entrée de la salle. Plus d’informations sur Philippe : [[https://ineaweb.github.io/Blog/](https://ineaweb.github.io/Blog/)](https://ineaweb.github.io/Blog/)

Entrée libre sur inscription via Eventbrite

Comment faire pour rendre nos livraisons plus sereines lorsque l’on a déjà tout essayé ? Philippe va nous proposer une solution !

MAME 49 boulevard Preuilly 37000 Tours Tours Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T19:00:00 2021-11-16T21:30:00