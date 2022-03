Au secours, je donne quoi à manger à mon enfant ? Visioconférence Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Au secours, je donne quoi à manger à mon enfant ?

le mardi 5 avril à 19:00

Nous ne savons plus quoi donner à manger aux enfants : sucre, intolérances alimentaires, additifs…Quels impacts ont certains aliments sur le développement des enfants ? Qu’est ce qui est bon ou pas pour la santé ? Vous l’avez plébiscité lors de sa venue en janvier, il revient en VISIO répondre à vos nombreuses questions ! Benoît Diagne, diététicien-nutritionniste, nous fait le plaisir de revenir animer ce nouveau RDV mensuel de l’ARRE. Envoyez nous vos questions en avance, et il accompagnera tout à chacun sur ses questionnements et présentera des alternatives alimentaires. Pour envoyer vos questions à Benoit, envoyez nous un message via la rubrique nous contacter: [https://arre-association.fr/vous-souhaitez-nous-contacter/](https://arre-association.fr/vous-souhaitez-nous-contacter/) Pour en savoir plus sur Benoît Diagne, n’hésitez pas à consulter son site internet : [https://dieteticien-nutrition.fr/](https://dieteticien-nutrition.fr/)

gratuit pour les adhérents de l’ARRE, 5€ pour les extérieurs

2022-04-05T19:00:00 2022-04-05T21:00:00

