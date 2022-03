au secours du moine Fulbert Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

au secours du moine Fulbert Beauvais, 13 avril 2022, Beauvais. au secours du moine Fulbert Beauvais

2022-04-13 – 2022-04-13

Beauvais Oise 4 4 Le moine Fulbert est atteint d’une maladie bien étrange… Les apprentis-sorciers sauront-il percer le mystère des plantes

et découvrir la recette de la potion qui le guérira ? Le moine Fulbert est atteint d’une maladie bien étrange… Les apprentis-sorciers sauront-il percer le mystère des plantes

et découvrir la recette de la potion qui le guérira ? maladrerie@beauvaisis.fr +33 3 44 15 67 62 Le moine Fulbert est atteint d’une maladie bien étrange… Les apprentis-sorciers sauront-il percer le mystère des plantes

et découvrir la recette de la potion qui le guérira ? Maladrerie St Lazare

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

au secours du moine Fulbert Beauvais 2022-04-13 was last modified: by au secours du moine Fulbert Beauvais Beauvais 13 avril 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise