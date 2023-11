Escape game/murder – La nuit des contes Au séchoir Coly-Saint-Amand, 30 octobre 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Scénario original pour une expérience théâtralisée avec résolution d’énigmes dans un décor immersif en interaction avec huit comédien-nes. Conte médiéval et horrifique dans lequel les personnages cachent d’étranges secrets et des rivalités. Réserver.

2023-10-30 fin : 2023-11-02 . EUR.

Au séchoir

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Original storyline for a theatrical experience involving puzzle-solving in an immersive setting, interacting with eight actors. A medieval horror tale in which the characters hide strange secrets and rivalries. Book

Argumento original para una experiencia teatral de resolución de enigmas en un entorno inmersivo con ocho actores. Un cuento de terror medieval en el que los personajes esconden extraños secretos y rivalidades. Libro

Originelles Drehbuch für ein Theatererlebnis mit Rätseln, die in einer immersiven Umgebung gelöst werden müssen, in Interaktion mit acht Schauspielerinnen und Schauspielern. Ein mittelalterliches Horrormärchen, in dem die Charaktere seltsame Geheimnisse und Rivalitäten verbergen. Buchen

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère