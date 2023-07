Débattez autour d’un café-philosophie Au sans souci Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims Débattez autour d’un café-philosophie Au sans souci Reims, 16 septembre 2023, Reims. Débattez autour d’un café-philosophie Samedi 16 septembre, 17h00 Au sans souci Réalité, virtuel, réalité immatérielle… savons-nous de quoi nous parlons ?

Ce café-philosophie sera animé par Jean-Pierre Hamel et Didier Martz, philosophes. Au sans souci 1 rue de Contrai 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 40 16 72 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

