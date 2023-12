La Semaine Sainte au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes La Semaine Sainte au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes, 24 mars 2024, Lourdes. Lourdes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-30 Célébrez la Semaine Sainte au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du 24 au 30 mars 2024 ! Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, célébrez la Semaine Sainte à Lourdes. Programme complet à venir prochainement. Informations via les coordonnées ci-dessous..

Célébrez la Semaine Sainte au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du 24 au 30 mars 2024 ! Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, célébrez la Semaine Sainte à Lourdes. Programme complet à venir prochainement. Informations via les coordonnées ci-dessous. .

Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Avenue Monseigneur Théas

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-22 par OT de Lourdes|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Code postal 65100 Lieu Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Adresse Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Avenue Monseigneur Théas LOURDES Ville Lourdes Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes Latitude 43.0968639 Longitude -0.056673 latitude longitude 43.0968639;-0.056673

Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/