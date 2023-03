Le sabot c’est le pied, de nos jours à sa création. au sabot camorien Camors Catégories d’Évènement: Camors

Morbihan

Le sabot c’est le pied, de nos jours à sa création. au sabot camorien, 29 mars 2023, Camors. Le sabot c’est le pied, de nos jours à sa création. 29 mars – 2 avril au sabot camorien Nous vous invitons à venir visiter notre saboterie ainsi que ses différentes créations.

Découvrez l’histoire du sabot, de son invention à nos jours, appréhendez l’évolution des outils utilisés au fil du temps, les essences d’arbres pouvant servir de matières premières, l’histoire des sabotiers, ces hommes si particuliers.

Puis, plongez dans l’univers de notre atelier, vivez toutes les étapes de fabrication d’une paire de sabot grâce à nos machines outils du début du 20 ème siècle. Un savoir faire transmis de génération en génération.

Puis, pour clore notre rencontre, nous serons heureux de satisfaire votre curiosité en vous faisant essayer une paire de sabot ajustée à vos pieds, Heureux de vous surprendre par ses multiples propriétés : légèreté, confort, praticité, …

Heureux de faciliter votre quotidien autour de la maison et du jardin grâce à cette chaussure écologique et durable.

A notre tour nous serons heureux de vous avoir convaincus que le sabot … au sabot camorien 47 rue de la foret camors Camors 56330 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ausabotcamorien@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0297392864 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T17:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 sabot en bois travail du bois Le séchage et fumage de nos sabots

Détails Catégories d’Évènement: Camors, Morbihan Autres Lieu au sabot camorien Adresse 47 rue de la foret camors Ville Camors Departement Morbihan Lieu Ville au sabot camorien Camors

au sabot camorien Camors Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camors/

Le sabot c’est le pied, de nos jours à sa création. au sabot camorien 2023-03-29 was last modified: by Le sabot c’est le pied, de nos jours à sa création. au sabot camorien au sabot camorien 29 mars 2023 au sabot camorien Camors Camors

Camors Morbihan