Au rythme des machines : concert de percussions Musée des métiers de la chaussure Saint-André-de-la-Marche Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-André-de-la-Marche

Au rythme des machines : concert de percussions Musée des métiers de la chaussure, 14 mai 2022, Saint-André-de-la-Marche. Au rythme des machines : concert de percussions

Musée des métiers de la chaussure, le samedi 14 mai à 19:30

### **Concert de percussions toutes les 45 minutes à partir de 19h30** Les élèves percussionnistes de l’École de Musique de Sèvremoine entreront en scène dès 19h30 pour proposer une création sonore originale et décalée en résonnance avec les rythmes mécaniques des machines anciennes. Rendez vous à 19h30, 20h15 et 21h dans les allées du musée. Les élèves de l’école de musique entrent en scène au musée pour proposer une création unique au rythme des sons des machines Musée des métiers de la chaussure 6 rue Saint-Paul, 49450 Saint-André-de-la-Marche, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Saint-André-de-la-Marche Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T21:15:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-André-de-la-Marche Autres Lieu Musée des métiers de la chaussure Adresse 6 rue Saint-Paul, 49450 Saint-André-de-la-Marche, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Ville Saint-André-de-la-Marche lieuville Musée des métiers de la chaussure Saint-André-de-la-Marche Departement Maine-et-Loire

Musée des métiers de la chaussure Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-de-la-marche/

Au rythme des machines : concert de percussions Musée des métiers de la chaussure 2022-05-14 was last modified: by Au rythme des machines : concert de percussions Musée des métiers de la chaussure Musée des métiers de la chaussure 14 mai 2022 Musée des Métiers de la Chaussure Saint-André-de-la-Marche Saint-André-de-la-Marche

Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire