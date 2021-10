Vitry-sur-Seine Exploradôme île de France, Vitry-sur-Seine Au rythme des algorithmes Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 30 octobre 2021

de 13h30 à 15h30

payant

Avec les Thymio, même les plus petits peuvent apprendre à programmer un robot ! Dans un premier temps, les enfants partent à la découverte des principes de base de la programmation et prennent en main le robot Thymio, facilement configurable grâce à une interface visuelle. L’heure est ensuite au défi ! Chacun·e devra tenter de programmer le robot pour différents objectifs : détecter des obstacles, changer de couleurs, suivre des bruits… Cet atelier peut se faire en famille ! (À partir de 8 ans) Animations -> Atelier / Cours Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse Vitry-sur-Seine 94400

M7, M8 132, 172, 180, 183 RER C, RER D http://www.exploradome.fr/acces

Contact :Exploradôme 01 43 91 16 20 reservation@exploradome.com

2021-10-30T13:30:00+02:00_2021-10-30T15:30:00+02:00

Exploradôme

