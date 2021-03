Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Au rythme de Prokofiev Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Halle aux grains, le samedi 13 mars à 18:00

Il est né en Ukraine, habite à Paris et se voue depuis quelques années à la redécouverte du patrimoine musical russe. Le chef Kirill Karabits est l’une des figures les plus excitantes de la direction d’orchestre. **Kirill Karabits** / Direction **PROKOFIEV**

LE LIEUTENANT KIJÉ

SYMPHONIE N°5 EN SI BÉMOL MAJEUR, OP. 100 En partenariat avec :

– [France 3 Occitanie](https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/) Ce concert sera diffusé en direct sur le site internet de [La Dépêche du Midi](https://www.ladepeche.fr/) Dans le cadre de la 3e édition des Franco-russes Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

