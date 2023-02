AU RYTHME DE NOS REVES DINER SPECTACLE CASINO BARRIERE TOULOUSE, 10 février 2023, TOULOUSE.

AU RYTHME DE NOS REVES DINER SPECTACLE CASINO BARRIERE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-06-23 20:30. Tarif : 75.0 à 75.0 euros.

Le Casino Barrière Toulouse présente ce spectacle Lucas a un rêve, et pas n’importe lequel : celui de devenir un grand chanteur aux millions de fans. Il s’en est fait la promesse déjà tout petit : un jour, il sera célèbre. Il rêve d’être sur les planches, de lumières qui s’allument et d’applaudissements à n’en plus finir. Accompagné de ses amis d’enfance qui partagent son amour pour la chanson, Lucas quitte sa ville natale, Toulouse, pour tenter sa chance à Paris, où Joe, le patron du Lab Coffee, veille sur les jeunes gens avec bienveillance. Tous ensemble, ils vont tout faire pour décrocher l’audition qui leur permettra d’accéder à la scène et à la gloire. Ça tombe bien, l’émission à succès LA VOIX CASSÉE lance un nouveau casting ouvert à tous… Découvrez la nouvelle comédie musicale du Casino Barrière Toulouse, interprétée par 14 artistes comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens et performeurs, qui met plus que jamais à l’honneur la Ville Rose et l’identité toulousaine que nous connaissons tous et comme nous l’aimons tous. Au fil des plus grands tubes des années 80, 90 et 2000, se dessine l’histoire d’une bande de jeunes gens du Sud de la France, qui vont tout tenter pour réaliser leurs rêves, entre ambition et désillusion, amour et amitié. Les titres de Mylène Farmer, Patrick Bruel, Claude Nougaro, MC Solaar, Earth Wind and Fire, Beyonce, ne sont que quelques-unes des inoubliables chansons qui vont amener Lucas et ses amis dans leur quête de succès, et leur envie de vivre à tout prix leur passion dévorante. ** Menu ** Entrée Terrine de foie gras de canard au naturel, Chutney de saison. Plat Quasi de veau rôti, Gratin dauphinois, tomate cocktail grappe. Jus corsé. Dessert Dôme chocolat grand cru Forfait boissons Une bouteille de vin pour 4 personnes, eaux minérales plate et gazeuse, café EUR75.0 75.0 euros

Votre billet est ici

CASINO BARRIERE TOULOUSE TOULOUSE 18, chemin de la Loge Haute-Garonne

Le Casino Barrière Toulouse présente ce spectacle

Lucas a un rêve, et pas n’importe lequel : celui de devenir un grand chanteur aux millions de fans. Il s’en est fait la promesse déjà tout petit : un jour, il sera célèbre. Il rêve d’être sur les planches, de lumières qui s’allument et d’applaudissements à n’en plus finir.

Accompagné de ses amis d’enfance qui partagent son amour pour la chanson, Lucas quitte sa ville natale, Toulouse, pour tenter sa chance à Paris, où Joe, le patron du Lab Coffee, veille sur les jeunes gens avec bienveillance. Tous ensemble, ils vont tout faire pour décrocher l’audition qui leur permettra d’accéder à la scène et à la gloire.

Ça tombe bien, l’émission à succès LA VOIX CASSÉE lance un nouveau casting ouvert à tous…

Découvrez la nouvelle comédie musicale du Casino Barrière Toulouse, interprétée par 14 artistes comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens et performeurs, qui met plus que jamais à l’honneur la Ville Rose et l’identité toulousaine que nous connaissons tous et comme nous l’aimons tous.

Au fil des plus grands tubes des années 80, 90 et 2000, se dessine l’histoire d’une bande de jeunes gens du Sud de la France, qui vont tout tenter pour réaliser leurs rêves, entre ambition et désillusion, amour et amitié.

Les titres de Mylène Farmer, Patrick Bruel, Claude Nougaro, MC Solaar, Earth Wind and Fire, Beyonce, ne sont que quelques-unes des inoubliables chansons qui vont amener Lucas et ses amis dans leur quête de succès, et leur envie de vivre à tout prix leur passion dévorante.

** Menu **

Entrée

Terrine de foie gras de canard au naturel, Chutney de saison.

Plat

Quasi de veau rôti, Gratin dauphinois, tomate cocktail grappe. Jus corsé.

Dessert

Dôme chocolat grand cru

Forfait boissons

Une bouteille de vin pour 4 personnes, eaux minérales plate et gazeuse, café

.2023-03-24.

Votre billet est ici