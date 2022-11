« AU RYTHME DE L’ARBRE »

2023-01-31 10:00:00 – 2023-02-18 18:00:00 Réalisée par l’imagier Vagabond à partir des originaux de Mathias Friman. Une exposition pour découvrir le cycle surprenant de la vie des arbres, composée de 14 grandes illustrations mettant en scène les originaux de l’album « D’une petite graine verte » de l’auteur et illustrateur Mathias Friman. Lors de la visite, le visiteur est immergé dans l’environnement d’une petite graine que l’on voit évoluer au fil du temps, jusqu’à devenir un arbre majestueux. Les différents dessins le mènent pas à pas à la découverte de ce monde merveilleux des végétaux et de ses hôtes. > Dés 5 ans Réalisée par l’imagier Vagabond à partir des originaux de Mathias Friman.

