Nuit des musées Au rythme de la mode ! Musée des dentelles et broderies de Caudry Samedi 14 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Sur réservation

Dans le cadre de l’exposition-évènement (Re)belles dentelles par On Aura Tout Vu, le musée vous propose une soirée mouvementée !

Laissez-vous guider par les élèves de A100DANSES qui vous feront découvrir les danses urbaines.

Venez ensuite découvrir notre exposition temporaire revisitée pour l’occasion par le DJ LaReg et laisser la musique vous porter à travers les oeuvres.

Immortalisez votre soirée grâce à notre selfiebox.

Surprises garanties !

Caudry est aujourd’hui pôle mondial pour la dentelle destinée à la Haute Couture et au prêt à porter de luxe. Le musée, situé dans un ancien atelier de dentelle (1898) valorise ce patrimoine vivant tout en évoquant les autres arts textiles du Caudrésis : tissage, tulle, guipure et broderie qui font partie de la tradition textile du territoire. Il vous propose tout au long de l’année une programmation variée d’expositions et d’événements autour de la mode et de la création contemporaine. Le musée, laboratoire créatif, organise régulièrement des partenariats entre dentelliers et jeunes créateurs dans une démarche de soutien et d’innovation.

Parking devant – ascenseur et rampe d’accès

https://musee-dentelle.caudry.fr/

Parking in front – elevator and ramp By reservation Saturday 14 May, 19:00, 20:00, 21:00

Caudry is today the world pole for lace for Haute Couture and ready to wear luxury. The museum, located in a former lace workshop (1898) values this living heritage while evoking the other textile arts of the Caudrésis: weaving, tulle, guipure and embroidery that are part of the textile tradition of the territory. Throughout the year, it offers a varied programme of exhibitions and events around fashion and contemporary creation. The museum, a creative laboratory, regularly organizes partnerships between lacemakers and young creators in a support and innovation approach. hearing impairment

Como parte de la exposición-evento (Re)bonitos encajes por On Aura Tout Vu, el museo ofrece una noche agitada!

Déjate guiar por los alumnos de A100DANSES que te harán descubrir las danzas urbanas.

Luego venga a descubrir nuestra exposición temporal revisitada para la ocasión por el DJ LaReg y deje que la música le lleve a través de las obras.

Capture su velada con nuestro selfiebox.

Sorpresas garantizadas!

Con reserva previa Sábado 14 mayo, 19:00, 20:00, 21:00

Place des Mantilles, 59540 Caudry 59540 Caudry Hauts-de-France