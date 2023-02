Au R’Voir Les Cauchemars PELOUSSE PARADISE, 1 mars 2023, ALES.

Au R’Voir Les Cauchemars PELOUSSE PARADISE. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 11:00 (2023-02-28 au ). Tarif : 13.75 à 13.75 euros.

Lilly, elle aime pas trop le soir quand il faut aller au lit. Car la nuit, elle fait souvent des vilains cauchemars avec des petits monstres qui l’embe?tent. Alors, avant de se coucher, elle ouvre grand les placards, elle farfouille dans les tiroirs, elle ve?rifie sous le lit… Mais ce soir, elle va faire la connaissance de Balthazar le petit cauchemar et il se pourrait bien que, gra?ce a? lui, elle n’ait plus peur de fermer les yeux et de faire de beaux re?ves avec son nouvel ami.

PELOUSSE PARADISE ALES 3 rue Josue Louche Gard

