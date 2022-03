Au royaume du petit peuple de la mer Tréflez Tréflez Catégories d’évènement: Finistère

Tréflez

Au royaume du petit peuple de la mer Tréflez, 15 avril 2022, Tréflez. Au royaume du petit peuple de la mer Route de Goulven Maison des dunes – Keremma Tréflez

2022-04-15 – 2022-04-15 Route de Goulven Maison des dunes – Keremma

C'est la grande marée : l'occasion idéale pour venir découvrir à marée basse le petit peuple de la mer qui se cache sous le sable, les algues et les rochers. Animation conseillée avec des enfants. Prévoir bottes ou chaussures qui ne craignent pas l'eau. Sur réservation obligatoire à la Maison des dunes.

