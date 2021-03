Goulven Goulven 29890, Goulven Au royaume du petit peuple de la mer Goulven Catégories d’évènement: 29890

Au royaume du petit peuple de la mer, 28 avril 2021-28 avril 2021, Goulven. Au royaume du petit peuple de la mer 2021-04-28 11:30:00 – 2021-04-28 13:30:00

Goulven 29890 Goulven C’est la grande marée : l’occasion idéale pour venir découvrir à marée basse le petit peuple de la mer qui se cache sous le sable, les algues et les rochers. Animation conseillée avec des enfants.

Sur réservation. maisondesdunes@hlc.bzh +33 2 98 61 69 69

