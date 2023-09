Découvrez Au royaume du cuir Au royaume du cuir Wasquehal, 20 octobre 2023, Wasquehal.

Au royaume du cuir vous accueille dans son décor atypique pour découvrir une cordonnerie-maroquinerie. La déco y est soignée comme la qualité de l’accueil !

Durant ces Journée Nationales de la Réparation, Céline et Jimmy vous invitent dans leur antre, « l’atelier » !! Outre la visite, vous pourrez les regarder travailler, prendre des photos et vidéos, et si vous avez besoin de conseils, pas de soucis !

Au royaume du cuir 25 rue Francisco Ferrer 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France 03 74 67 14 68

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T15:00:00+02:00