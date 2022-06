AU ROYAUME DES MYCÈTES Villeneuve-en-Perseigne, 2 novembre 2022, Villeneuve-en-Perseigne.

AU ROYAUME DES MYCÈTES Saint-Rigomer-des-Bois Chemin de la Fontaine Villeneuve-en-Perseigne

2022-11-02 14:00:00 – 2022-11-02 15:30:00 Saint-Rigomer-des-Bois Chemin de la Fontaine

Villeneuve-en-Perseigne 72600 Villeneuve-en-Perseigne

J’ai un chapeau mais pas de tête. J’ai un pied mais pas de chaussure. Qui suis-je ? Le champignon bien sûr. Ni animal, ni plante, le champignon est un organisme haut en couleur, très variable et tout à fait fascinant. Couvrez-vous et suivez le CPIE de la Vallée de la Sarthe et du Loir à la recherche des multiples champignons de la forêt de Perseigne. Cette sortie sera l’occasion d’apprendre à reconnaitre certains d’entre-eux comestibles mais surtout de découvrir la richesse du monde de la fonge.

Réservation obligatoire, gratuit.

Tenue adaptée au terrain et à la météo.

Au royaume des mycètes

J’ai un chapeau mais pas de tête. J’ai un pied mais pas de chaussure. Qui suis-je ? Le champignon bien sûr. Ni animal, ni plante, le champignon est un organisme haut en couleur, très variable et tout à fait fascinant. Couvrez-vous et suivez le CPIE de la Vallée de la Sarthe et du Loir à la recherche des multiples champignons de la forêt de Perseigne. Cette sortie sera l’occasion d’apprendre à reconnaitre certains d’entre-eux comestibles mais surtout de découvrir la richesse du monde de la fonge.

Réservation obligatoire, gratuit.

Tenue adaptée au terrain et à la météo.

Saint-Rigomer-des-Bois Chemin de la Fontaine Villeneuve-en-Perseigne

dernière mise à jour : 2022-04-12 par