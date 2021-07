Au royaume, des enfants, des marottes Saint-André-sur-Sèvre, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-André-sur-Sèvre.

Au royaume, des enfants, des marottes 2021-07-04 – 2021-07-04

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

4.5 EUR Tel un homme-orchestre, le troubadour de la Cie « Théâtre Bille en bois », épaulé de son castelet et de ses marionnettes jouera devant vous « Manants et beaux seigneurs » issu des farces et fabliaux du répertoire médiéval. Déplaisant fortement aux autorités de l’époque, les troubadours portaient ainsi leurs castelets sur les épaules, prêt à fuir dès l’apparition de la prévôté ! Ne fuyez pas au contraire, venez l’admirer !

