Au royaume, des enfants, des épées Saint-André-sur-Sèvre, 12 septembre 2021, Saint-André-sur-Sèvre. Au royaume, des enfants, des épées 2021-09-12 14:30:00 – 2021-09-12 18:30:00

Le terme d'escrime, au moyen-âge, recouvrait non seulement le maniement de l'épée médiévale, mais également tout un ensemble d'arts martiaux. L'escrime devient, outre son aspect militaire, une occupation pour la noblesse. Avec Spatha, comédiens mais escrimeurs avant tout, il sera proposé des ateliers d'initiation à l'escrime historique entrecoupés de combats chorégraphiés selon les traités de l'époque.

