Bibliothèque de Montcourt-Fromonville, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Au royaume de Fromoncourt Une petite équipe de chevaliers (maximum 6 enfants) se lance à la recherche d’un trésor et tout au long d’un chemin semé d’embûches (énigmes et casse-tête…), le gagnant devra prouver qu’il est courageux et astucieux pour obtenir le trésor et… rencontrer la princesse.

Inscription obligatoire : nombre limité de participants, matériel à prévoir.

Bibliothèque de Montcourt-Fromonville 4 rue Grande 77140 Montcourt-Fromonville

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:30:00

