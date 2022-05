Au revoir là-haut d’Albert Dupontel Espace culturel du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Au revoir là-haut d’Albert Dupontel Espace culturel du Bois fleuri, 25 mai 2022, Lormont. Au revoir là-haut d’Albert Dupontel

du mercredi 25 mai au vendredi 27 mai à Espace culturel du Bois fleuri

Film réalisé par Albert Dupontel, d’après le roman Pierre Lemaitre Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire… [https://youtu.be/4Lst66pETxA](https://youtu.be/4Lst66pETxA)

Entrée gratuite – Réservation conseillée

Cinéma, dans le cadre du Centenaire du monument aux morts Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T12:30:00;2022-05-27T19:00:00 2022-05-27T21:30:00

