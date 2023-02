Au réveil des oiseaux – Balade découvere par Jessica Petits Pas Iffendic Catégories d’Évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Au réveil des oiseaux – Balade découvere par Jessica Petits Pas, 26 mars 2023, Iffendic

2023-03-26

Ille-et-Vilaine La nature au réveil, c’est magique…

On marche en prenant de regarder le ciel se parer d’or et de cuivre. On écoute le chant des oiseaux qui s’éveillent en étirant leurs ailes. Une balade poétique entre contes, jeux et observations naturalistes.

Prenez vos jumelles et en route pour l’aventure ! » Balade de 7h à 10h. Départ au pied de l’office de tourisme. Tarifs : Tarif : 14€ à partir de 18 ans, 11€ de 8 à 17 ans.

Jauge : 20 personnes. Renseignements et réservation auprès de Jessica Petits Pas : 06.20.87.44.82 ou jesspetitspas@hotmail.fr. jesspetitspas@hotmail.fr +33 6 20 87 44 82 Iffendic

