2023-04-09 11:00:00 – 2023-04-09 17:00:00

Seine-et-Marne . Participez à la Grande Fête de Pâques organisé par le restaurant « Le Refuge » sur l’Espace Nordique de Nistos – Cap Nestes ! Au programme :

•Marche gourmand de producteurs locaux.

•11h00 chasse aux œufs, des animations et des cadeaux pour les enfants,

•12h00 apéritif concert avec CHOUF ANIMATIONS

•13H00 repas au refuge – 15 euros et 10 euros pour les enfants

blanquette de veau ( viande locale gaec du pujoula), salade, tourte myrtilles de Nistos (maison Mourtis), cafe

•14 H concours de tir de précision pour les enfants

•15 H concours de tir de précision pour les adultes Participez toute la journée à de nombreux jeux !

