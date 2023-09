Soirée : Soirée Disco et Moules Frites Au restaurant Festif La Siesta Capvern, 23 septembre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Dégustation de moules/frites maison suivie d’une soirée Disco. Ambiance spéciale 80, 90 et 00.

15€..

2023-09-23 20:00:00 fin : 2023-09-23 . .

Au restaurant Festif La Siesta CAPVERN

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Home-made mussels and French fries followed by a Disco evening. Special 80s, 90s and 00s atmosphere.

15?.

Mejillones caseros con patatas fritas seguidos de una noche Disco. Ambiente especial años 80, 90 y 00.

15?.

Verkostung von hausgemachten Muscheln/Pommes frites, gefolgt von einem Disco-Abend. Spezielle Atmosphäre der 80er, 90er und 00er Jahre.

15?.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65