Au Rendez-Vous des Guinguettes Méru Méru Catégories d’évènement: Méru

Oise

Au Rendez-Vous des Guinguettes Méru, 15 avril 2022, Méru. Au Rendez-Vous des Guinguettes Méru

2022-04-15 – 2022-04-15

Méru Oise 0 Une tonnelle ombragée, de la musique, des danseurs, des chanteurs, une joyeuse ambiance… Eh oui ! C’est bien là que nous vous invitons :

Au rendez-vous des Guinguettes

La troupe IMAGINE sera là pour vous entraîner et partager dans la joie, airs connus ou quelques pas de danse.

Jacotte la patronne, ses clients une dynamique équipe de jeunes vous feront vivre des moments savoureux

Nous vous attendons très nombreux ! Une tonnelle ombragée, de la musique, des danseurs, des chanteurs, une joyeuse ambiance… Eh oui ! C’est bien là que nous vous invitons :

Au rendez-vous des Guinguettes

La troupe IMAGINE sera là pour vous entraîner et partager dans la joie, airs connus ou quelques pas de danse.

Jacotte la patronne, ses clients une dynamique équipe de jeunes vous feront vivre des moments savoureux

Nous vous attendons très nombreux ! genevievebarlemont@yahoo.fr +33 6 61 92 63 65 Une tonnelle ombragée, de la musique, des danseurs, des chanteurs, une joyeuse ambiance… Eh oui ! C’est bien là que nous vous invitons :

Au rendez-vous des Guinguettes

La troupe IMAGINE sera là pour vous entraîner et partager dans la joie, airs connus ou quelques pas de danse.

Jacotte la patronne, ses clients une dynamique équipe de jeunes vous feront vivre des moments savoureux

Nous vous attendons très nombreux ! Sylvain LEVILLAIN

Méru

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Méru, Oise Autres Lieu Méru Adresse Ville Méru lieuville Méru Departement Oise

Méru Méru Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meru/

Au Rendez-Vous des Guinguettes Méru 2022-04-15 was last modified: by Au Rendez-Vous des Guinguettes Méru Méru 15 avril 2022 Méru Oise

Méru Oise