du mardi 15 février au jeudi 17 février

La ville propose deux spectacles de la Compagnie O, sous forme de poèmes musicaux, au Petit théâtre du Poutyl. **Kezako (2-6ans)** En compagnie de Mila Bémol et son landau-escargot, découvrez et dégustez des devinettes à sonnettes, des surprises qui défrisent, des comptines pantomimes… Aiguisez votre curiosité pour cette traversée ascensionnelle dans tous et par tous les sens… Durée : 30 minutes Tarifs : 2€ pour les – de 12 ans / 5€ pour les + de 12 ans. Trois jours – À 10h30 **À tue-tête et à cloche-pied (à partir de 6ans)** Empruntez les chemins de traverse à bord d’une étrange malle-charrette pour un voyage enjoué et délirant en compagnie de grands poètes. Ambiance surréaliste, histoires absurdes, instruments de musiques improbables… Laissez-vous surprendre par le troublant chant des possibles ! Spectacle de poésie mis en musique par Claude Antonini. Durée : 45 min. Tarifs : 2€ pour les – de 12 ans / 5€ pour les + de 12 ans. Trois jours – À 15h30 Ouverture 30min avant le début des spectacles. Les spectacles commencent à l’heure.

Petit théâtre du Poutyl Parc du Poutyl Olivet

