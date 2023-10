THE HEALBERRIES AU P’TIT BONHEUR Guingamp, 25 novembre 2023, Guingamp.

THE HEALBERRIES Samedi 25 novembre, 19h00 AU P’TIT BONHEUR

Solos à plein galop, choeurs cinglants et rolls-mitraillette au banjo. William Rollin & Aurélien Naffrichoux croisent les fantômes de Doc Watson, Elvis Presley et the Carter Family. De la joie made in Kentucky.

AU P’TIT BONHEUR 2 rue Marcel Paul, 22200 Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne https://auptitbonheur.bzh/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083396797556 [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100053053011249 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bluegrass ( HEALBERRIES ) & Country – Psychograss ( HELLBERRIES ) https://www.facebook.com/The-Healberries-Hellberries-2219487984742135 », « html »: «

Un endroit sans prétention, où règne une atmosphère chaleureuse et où il fait bon vivre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

bluegrass