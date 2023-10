O’SYAM AU P’TIT BONHEUR Guingamp, 24 novembre 2023, Guingamp.

O’SYAM Vendredi 24 novembre, 19h00 AU P’TIT BONHEUR

Uilleann pipe, flûtes, accordéon, cavaquinho, guitare tenor et bodhran reprennent Lúnasa et autre Gráda, des morceaux à (re)découvrir, parmi les célèbres jigs et reels intemporels qui font l’Irlande. Vibrante, puissante et poétique.

AU P'TIT BONHEUR 2 rue Marcel Paul, 22200 Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d'Armor Bretagne Découvrez et redécouvrez « Au P'tit Bonheur », un bar à vin convivial à Guingamp.

Un endroit sans prétention, où règne une atmosphère chaleureuse et où il fait bon vivre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

irish music musique traditionnelle