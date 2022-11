Au profit du Téléthon randonnée à Fargues Fargues-sur-Ourbise Fargues-sur-Ourbise Catégories d’évènement: Fargues-sur-Ourbise

Lot-et-Garonne

Au profit du Téléthon randonnée à Fargues Fargues-sur-Ourbise, 4 décembre 2022, Fargues-sur-Ourbise. Au profit du Téléthon randonnée à Fargues

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

2022-12-04 09:00:00 – 2022-12-04 Fargues-sur-Ourbise

Lot-et-Garonne Fargues-sur-Ourbise Au profit du Téléthon : randonnée pédestre de 6 et 12 km et randonnée VTT de 28 km

Départ salle des fêtes avec café d’accueil

Participation : 5€ Au profit du Téléthon : randonnée pédestre de 6 et 12 km et randonnée VTT de 28 km

Départ salle des fêtes avec café d’accueil

Participation : 5€ +33 6 74 72 30 72 Fargues-sur-Ourbise

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Fargues-sur-Ourbise, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fargues-sur-Ourbise Adresse Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne Ville Fargues-sur-Ourbise lieuville Fargues-sur-Ourbise Departement Lot-et-Garonne

Au profit du Téléthon randonnée à Fargues Fargues-sur-Ourbise 2022-12-04 was last modified: by Au profit du Téléthon randonnée à Fargues Fargues-sur-Ourbise Fargues-sur-Ourbise 4 décembre 2022 Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne