Au printemps, ça redémar(r)e ! Beaubec-la-Rosière, 21 mai 2022, Beaubec-la-Rosière.

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21

Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Les mares, lieu de plaisance et zone tampon face aux événements climatiques, font partie intégrante de nos paysages et de nos sociétés. Riches de leurs milieux et leurs histoires, elles bouillonnent de vies et de couleurs. Suivez le mouvement !

Animation gratuite organisée par le PETR Pays de Bray dans le cadre du projet ABC visant à connaître, préserver et valoriser le riche patrimoine naturel et paysager du Pays de Bray.

Equipement recommandé : chaussures de marche ou bottes.

contact@paysdebray.org +33 2 32 97 56 14

