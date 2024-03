Au printemps, Bercy Village fait gravir des sommets aux enfants. BERCY VILLAGE Paris, lundi 15 avril 2024.

Au printemps, Bercy Village fait gravir des sommets aux enfants. BERCY VILLAGE Paris 15 – 21 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-15 11:00

Fin : 2024-04-21 13:00

Tous au sommet! Un mur d’escalade à Bercy Village pour les enfants. 15 – 21 avril 1

À la recherche d’une activité gratuite et en plein air pour les enfants pendant les vacances de Pâques ? Bercy Village s’occupe de tout et annonce le lancement de « Tous au sommet ! », une animation qui offre aux enfants, du 15 au 21 avril, l’opportunité de s’initier à un sport : l’escalade. En bonus, tous les participants bénéficieront d’un tarif réduit pour une séance de grimpe en famille à la salle d’escalade Le Triangle.

UNE ANIMATION POUR LES GRIMPEURS EN HERBE

Avec une offre plus que jamais tournée vers le loisir, Bercy Village continue de proposer toute l’année à ses visiteurs un large choix d’activités aussi ludiques les unes que les autres.

Dès le 15 avril, le lieu de vie parisien donne rendez-vous aux enfants dans la Cour Saint-Emilion pour tenter de gravir un mur d’escalade de 6,5 mètres de haut. Les jeunes sportifs pourront apprendre toutes les techniques et les bases de l’escalade sous le regard avisé d’animateurs certifiés. Les plus valeureux qui parviendront à atteindre le sommet du mur auront la chance de découvrir une vue imprenable sur Bercy Village.

Mais ce n’est pas tout, après cette première initiation, toute la famille aura aussi l’occasion de profiter d’une séance à tarif réduit dans la salle d’escalade Le Triangle récemment ouverte. Idéal pour mettre en pratique ses nouvelles compétences.

LE TRIANGLE, 900 m² DE PASSION ET DE RENCONTRES

Depuis son ouverture en 2021, Le Triangle propose une expérience d’escalade de bloc clé en main. Amateurs de grimpes et adeptes de sensations fortes peuvent bénéficier des 500m² de surface de grimpe à inclinaisons variées, des vestiaires équipés de douches et d’un sauna ainsi que d’une salle dédiée à la petite musculation et un espace ludique pour les enfants. Plus qu’une salle d’escalade, Le Triangle est un véritable lieu de vie et de rencontres avec son espace de restauration et sa programmation d’événements tout au long de l’année. Entre cours collectifs, séances individuelles et abonnements annuels, Le Triangle s’adresse à tous les budgets et tous les publics.

BERCY VILLAGE Cour Saint Emilion 75012 Paris Paris Paris 75012