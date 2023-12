ATELIER CRÉAGIRE AU PRÉ DE CRÉAGIRE Sengouagnet Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Début : 2024-02-11

fin : 2024-02-11 Ateliers pour les enfants à partir de 6 ans..

Atelier peinture, dessin, arts visuels, objets animés. EUR.

AU PRÉ DE CRÉAGIRE

Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie

Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie

