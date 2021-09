Au Port des sites historiques insoupçonnés se dévoilent Le Port, 18 septembre 2021, La Possession.

Au Port des sites historiques insoupçonnés se dévoilent

Le Port, le samedi 18 septembre à 10:00

En 1879, des ouvriers appelés « les pionniers du désert », construisent le port. Installés dans des baraquements sommaires à proximité du chantier, on le surnomme le « Quartier Épuisement ». Le bureau des douanes ? La plus vieille bâtisse de la ville, elle a d’ailleurs été construite plus vite que le port ! « La Butte Citronnelle », aujourd’hui désigne un rond point. Et pourtant, le lieu reste un fleuron de l’histoire Réunionnaise. En 1919, plus de 7 % des Portois sont emportés par la grippe espagnole arrivée par le célèbre navire le « Madona ». Un cimetière dédié aux victimes de l’épidémie est édifié sur un terrain d’un demi-hectare à cet emplacement. Cinéma de quartier aujourd’hui, le Cinéma Casino a accueilli les toutes premières réunion syndicales de La Réunion ! ### De l’océan jusqu’aux portes de Mafate, le Port recèle des trésors cachés ! Aujourd’hui, ces pépites historiques se dévoilent au grand public. Offrant des récits nichés dans des lieux insoupçonnés. Place des Cheminots, Parc Boisé, Cinéma Casino, chemin de fer, Magasin du Port Ouest, Maison des ingénieurs ou encore l’ancien Bureau des Douanes… Une quinzaine d’arrêts ponctuent le Parcours du Patrimoine. Qu’il soit à pieds ou à vélo, le public reste totalement autonome dans ce voyage à travers le temps. En effet, chaque site dispose d’une borne historique. Ainsi, le visiteur, muni de son Smartphone, scanne un QR Code afin de découvrir toutes les informations. **Accueil sur le parvis du Grand Marché.** **Un seul circuit guidé le samedi matin, le parcours du Patrimoine peut s’effectuer en autonomie.** _Les réservations des parcours se font sur le mail suivant :_ [_[reservation.culturel@ville-port.re](mailto:reservation.culturel@ville-port.re)_](mailto:reservation.culturel@ville-port.re) _en mentionnant le parcours choisi, la date choisie , les noms et nombre de participants et le numéro de téléphone joignable des participants._

Circuit gratuit uniquement sur réservation. Conditions Groupe de 10 maximum. Port du masque obligatoire. Casquette et bouteille d’eau pour le circuit.

Place des Cheminots, Parc Boisé, Cinéma Casino, chemin de fer, Magasin du Port Ouest, Maison des ingénieurs… Une quinzaine d’arrêts ponctuent le Parcours du Patrimoine.

Le Port 97419 La Possession



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00