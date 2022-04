Au Poney Fringant : Concert de Simon Tabardel Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

Après le succès 2021 de "2 secondes", on profite de la sortie du nouvel EP de ce jeune rapeur qu'on adore, pour l'accueillir sur la scène du Poney

