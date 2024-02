AU PLUS PRÈS DES ÉTOILES CHÂTEAU LA ROQUE Fontanès, vendredi 8 mars 2024.

En ce début de l’année 2024, l’équipe du Château La Roque vous a préparé une soirée unique et inédite.

Cette fois, nous vous emmenons en voyage dans notre système solaire, puis dans notre galaxie, puis dans l’Univers tout entier !

Du ciel à la terre, vous découvrirez le monde de la biodynamie, les liens entre les astres et la vigne, le calendrier lunaire.

Le verre à la main, vous poursuivrez votre soirée avec l’apéritif dinatoire au son du piano.

19h rendez-vous au Château La Roque

19h30 Partez avec Julien Tauran à la découverte de l’Univers, apprenez ce que sont les étoiles filantes et d’où elles viennent, pourquoi l’étoile du berger n’est pas une étoile, quelle est la différence entre une étoile et une planète et bien plus encore ! Puis, en compagnie de notre vigneron Cyriaque Rozier, profitez de la visite nocturne de notre cave, plongez dans le monde de la biodynamie et de l’influence lunaire sur nos vignes.

21h De retour au caveau, redécouvrez notre gamme de vins lors de la dégustation commentée, régalez vos papilles avec l’apéritif dinatoire à base de produits locaux, laissez-vous emporter par les airs du piano de Grégory Jos. EUR.

2 Chemin de Saint-Mathieu

Fontanès 34270 Hérault Occitanie n.romanchenko@chateau-laroque.fr

