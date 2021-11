Évron Évron Évron, Mayenne AU PLUS ADULTES QUE NOUS Évron Évron Catégories d’évènement: Évron

Évron Mayenne Évron 22 EUR « Aux plus adultes que nous » s’adresse aussi bien aux adolescents qui se reconnaissent dans ce « non », qu’aux adultes face à cette génération à qui l’on dit que le monde court à sa perte et qu’il n’y a pas d’alternative. la compagnie porte le texte de Samuel Gallet qui nous livre avec humour et onirisme, la parole des moins adultes que nous. A partir de 12 ans. Billetterie en ligne.

Organisé par le Pôle Culturel des Coëvrons. Avec la compagnie « Et alors la Cie » billetterie@coevrons.fr +33 2 43 01 94 76 https://www.coevrons.fr/saison-culturelle

