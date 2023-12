Plantation d’Arbres Fruitiers Au plan d’eau de Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye Catégories d’Évènement: Charny-Orée-de-Puisaye

Yonne Plantation d’Arbres Fruitiers Au plan d’eau de Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye, 17 décembre 2023, Charny Orée de Puisaye. Charny Orée de Puisaye Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 11:00:00

fin : 2023-12-17 . Plantation d’arbres fruitiers au plan d’eau avec les écoliers de Saint-Martin-sur-Ouanne, dans le cadre du projet « Si près de mon arbre » initié par enfance et loisirs pour tous. .

Au plan d’eau de Saint-Martin-sur-Ouanne Saint-Martin-sur-Ouanne

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie ! Détails Catégories d’Évènement: Charny-Orée-de-Puisaye, Yonne Autres Code postal 89120 Lieu Au plan d'eau de Saint-Martin-sur-Ouanne Adresse Au plan d'eau de Saint-Martin-sur-Ouanne Saint-Martin-sur-Ouanne Ville Charny Orée de Puisaye Departement Yonne Lieu Ville Au plan d'eau de Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye Latitude 47.8998648 Longitude 3.1004603 latitude longitude 47.8998648;3.1004603

Au plan d'eau de Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charny-oree-de-puisaye/