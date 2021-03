Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Finistère, Plounévez-Lochrist Au plaisir des mots Plounévez-Lochrist Catégories d’évènement: Finistère

Plounévez-Lochrist Finistère Plounévez-Lochrist Le club de lectures plounévézien fait son retour. Dans le respect des normes sanitaires en vigueur, les rencontres se limiteront à 6 personnes. Afin de pouvoir accueillir tous les volontaires deux dates sont proposées vendredi

12 mars et vendredi 26 mars. En cas de forte demande, deux groupes peuvent être prévus à chaque date.

Ces rendez-vous se feront désormais sur inscription par téléphone ou par mail bliotheque@plounevez-lochrist.fr.

