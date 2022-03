AU PIRE ÇA MARCHE – IMMERSION ARTISTIQUE ET EXPÉRIENCES THÉÂTRALES Moyenmoutier Moyenmoutier Catégories d’évènement: Moyenmoutier

Vosges

AU PIRE ÇA MARCHE – IMMERSION ARTISTIQUE ET EXPÉRIENCES THÉÂTRALES Moyenmoutier

2022-05-01 – 2022-05-08

2022-05-01 – 2022-05-08

Moyenmoutier Vosges Moyenmoutier Compagnie Pocket Théâtre en partenariat avec Scènes et Territoires.

Thierry Combe construit des spectacles dont l’écriture se tisse entre l’anodin, l’intime et l’universel. En 2019, Thierry décide de partir, à l’aide d’un camping-car, à la rencontre d’habitants de différents territoires avec deux questions en tête : Comment ai-je pu en arriver là ? Comment a-t-on pu en arriver là ? Entre pessimisme, enthousiasme et énervement, Thierry vous convie au cœur de ses réflexions intimes. En trois soirées, où il slalome entre démocratie, éducation et football, il vous incite à s’accrocher à son besoin de justesse, quasi obsessionnel. Après avoir navigué au travers de ses multiples questionnements, vous ressortirez de ces sortes de veillées modernes à ciel ouvert un peu comme un torchon sort de la machine à laver : rincé ! +33 6 71 07 03 26 Association Helicoop

