Visite commentée du phare de Ouistreham Au pied du phare de Ouistreham Ouistreham, 16 septembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Visite proposée dans le cadre des JEP. Le phare de Ouistreham équipée d’une demi lentilles de Fresnel est l’occasion de rappeler le bicentenaire de la création de la lentille, cette invention qui a révolutionné l’éclairage des cotes du monde. Après un petit effort, une jolie vue vous attend là-haut..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 15:00:00. .

Au pied du phare de Ouistreham Jetee Paul Emile Victor

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Visit proposed within the framework of the JEP. The Ouistreham lighthouse, equipped with half a Fresnel lens, is the perfect opportunity to commemorate the bicentenary of the creation of the lens, the invention that revolutionized the lighting of the world’s coasts. After a little effort, a pretty view awaits you up there.

Visita propuesta en el marco del PEC. El faro de Ouistreham, equipado con media lente de Fresnel, es una ocasión para conmemorar el bicentenario de la creación de la lente, el invento que revolucionó la iluminación de las costas del mundo. Tras un pequeño esfuerzo, una bonita vista le espera allí arriba.

Diese Besichtigung wird im Rahmen der JEP angeboten. Der Leuchtturm von Ouistreham, der mit einer halben Fresnel-Linse ausgestattet ist, bietet die Gelegenheit, an den 200. Jahrestag der Erfindung der Linse zu erinnern, dieser Erfindung, die die Beleuchtung der Küsten der Welt revolutioniert hat. Nach einer kleinen Anstrengung erwartet Sie dort oben eine schöne Aussicht.

