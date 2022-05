AU PIED DU MUR, L’ENCEINTE ROMAINE DU MANS Le Mans, 14 mai 2022, Le Mans.

AU PIED DU MUR, L’ENCEINTE ROMAINE DU MANS Musée JC-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

2022-05-14 10:00:00 – 2023-01-08 18:00:00 Musée JC-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe

Monument unique en Europe, l’enceinte romaine du Mans apporte au paysage urbain cette singulière tonalité rouge. Elle est aujourd’hui la mieux conservée des nombreuses constructions de défense édifiées sous l’antiquité tardive en Gaule romaine. Depuis 2017, la fortification fait l’objet d’une étude approfondie menée par des archéologues et historiens. Divisée en cinq chapitres, cette exposition présentée au musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt est la restitution de leurs travaux.

Les raisons de sa construction, sa datation, l’organisation du chantier sont présentés. L’exposition permet également de mieux appréhender les modes de vie aux IVe et Ve siècles au Mans. L’enceinte a eu des usages différents au fil des siècles. Devenue progressivement invisible, protégée par les constructions successives, elle est redécouverte à partir du XIXe siècle et devient le témoin architectural des métamorphoses urbaines qui ont façonné la ville.

Pour raconter cette longue histoire, les nouvelles technologies sont largement mises à profit : multimédia 3D offrant une vue inédite sur l’enceinte, projection audiovisuelle, motion design, vidéos, illustrations. Des dispositifs ludiques pour amuser petits et grands complètent la présentation.

Réunissant les contributions d’universitaires, archéologues et conservateurs, un riche catalogue d’exposition et un hors série Archeologia sont publiés.

Exposition “Au pied du mur, l’enceinte romaine du Mans” au musée jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt

Monument unique en Europe, l’enceinte romaine du Mans apporte au paysage urbain cette singulière tonalité rouge. Elle est aujourd’hui la mieux conservée des nombreuses constructions de défense édifiées sous l’antiquité tardive en Gaule romaine. Depuis 2017, la fortification fait l’objet d’une étude approfondie menée par des archéologues et historiens. Divisée en cinq chapitres, cette exposition présentée au musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt est la restitution de leurs travaux.

Les raisons de sa construction, sa datation, l’organisation du chantier sont présentés. L’exposition permet également de mieux appréhender les modes de vie aux IVe et Ve siècles au Mans. L’enceinte a eu des usages différents au fil des siècles. Devenue progressivement invisible, protégée par les constructions successives, elle est redécouverte à partir du XIXe siècle et devient le témoin architectural des métamorphoses urbaines qui ont façonné la ville.

Pour raconter cette longue histoire, les nouvelles technologies sont largement mises à profit : multimédia 3D offrant une vue inédite sur l’enceinte, projection audiovisuelle, motion design, vidéos, illustrations. Des dispositifs ludiques pour amuser petits et grands complètent la présentation.

Réunissant les contributions d’universitaires, archéologues et conservateurs, un riche catalogue d’exposition et un hors série Archeologia sont publiés.

Musée JC-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

dernière mise à jour : 2022-05-06 par