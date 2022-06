Au pied du mur – Hotel de paso Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Au pied du mur – Hotel de paso Cosmopolis, 8 juillet 2022, Nantes. 2022-07-08

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui Sous réserve de places disponibles Au pied du mur – Hotel de pasoRéalisation : Paulina SánchezMexique/USA, 20151h38, VOSTFR Paulina Sánchez, documentariste transfrontière, a réalisé le documentaire Hotel de paso pour redonner aux migrants en transit l’humanité qui leur est refusée. Bloqués dans un hôtel à Mexicali, ils survivent à un capitalisme vorace qui les broie mais qui, paradoxalement, ne peut se passer de leurs bras.Ce film, intime et poignant, montre une fois de plus le visage de fer de la gestion des migrations par les autorités, en espérant qu’il participe à ce qu’enfin les frontières matérielles et symboliques soient renversées et que triomphe la solidarité face à la désunion et la barbarie. Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Cosmopolis Adresse 18 Rue Scribe Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes Departement Loire-Atlantique

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Au pied du mur – Hotel de paso Cosmopolis 2022-07-08 was last modified: by Au pied du mur – Hotel de paso Cosmopolis Cosmopolis 8 juillet 2022 Cosmopolis Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique