Cet évènement est passé L’été des 6/10 ans : Parcours au Palais Rihour Au pied du métro Rihour, sortie place du Général de Gaulle Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord L’été des 6/10 ans : Parcours au Palais Rihour Au pied du métro Rihour, sortie place du Général de Gaulle Lille, 8 août 2023, Lille. L’été des 6/10 ans : Parcours au Palais Rihour Mardi 8 août, 10h30 Au pied du métro Rihour, sortie place du Général de Gaulle Gratuit et sur réservation : 03 62 26 08 30 / patrimoines@mairie-lille.fr Le Palais Rihour a eu une histoire bien mouvementée : des incendies, des destructions, des reconstructions. Il n’en reste aujourd’hui qu’une infime partie alors que c’était autrefois un magnifique palais édifié pour le Duc de Bourgogne, Philippe Le Bon. Il recèle tout de même de petits détails savoureux qui méritent le détour. Les trouverez-vous ? Pour les 6/10 ans accompagnés d’un adulte. Au pied du métro Rihour, sortie place du Général de Gaulle Place Rihour, lille Lille 59800 Lille-Centre Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03 62 26 08 30 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoines@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T10:30:00+02:00 – 2023-08-08T11:30:00+02:00

2023-08-08T10:30:00+02:00 – 2023-08-08T11:30:00+02:00 Isabelle Durand – Office de Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Au pied du métro Rihour, sortie place du Général de Gaulle Adresse Place Rihour, lille Ville Lille Departement Nord Age min 6 Age max 10 Lieu Ville Au pied du métro Rihour, sortie place du Général de Gaulle Lille latitude longitude 50.635823;3.063042

Au pied du métro Rihour, sortie place du Général de Gaulle Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/