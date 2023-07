Visite guidée : le rôle de Rouen dans la traite négrière Au pied du marégraphe, quai Gaston Boulet Rouen, 17 septembre 2023, Rouen.

Visite guidée : le rôle de Rouen dans la traite négrière Dimanche 17 septembre, 15h00 Au pied du marégraphe, quai Gaston Boulet Durée 1h30.

Le rôle de Rouen dans la traite négrière

Au pied du marégraphe, quai Gaston Boulet

Dans le cadre de l’exposition Esclavage, mémoires normandes – Rouen, l’envers d’une prospérité qui se tient au Musée industriel de la Corderie Vallois, une guide conférencière, s’appuyant sur les recherches déjà réalisées et en cours, vous emmène sur les traces visibles dans nos rues des enjeux du commerce triangulaire.

Dim 17 : 15h

Durée : 1h30

Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/le-role-de-rouen-dans-la-traite-negriere

Au pied du marégraphe, quai Gaston Boulet quai Gaston Boulet Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-role-de-rouen-dans-la-traite-negriere »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « En mode visite : Le ru00f4le de Rouen dans la traite nu00e9griu00e8re Une guide confu00e9renciu00e8re du label Mu00e9tropole du2019art et du2019histoire Rouen Normandie, su2019appuyant sur les recherches du00e9ju00e0 ru00e9alisu00e9es et sur des recherches en cours dans le cadre de lu2019exposition vous emmu00e8nera sur les traces visibles dans nos rues des enjeux du commerce triangulaire. Dimanche 14 mai, 25 juin, 23 juillet, 17 septembre u00e0 15h Rdv au pied du maru00e9graphe, quai Gaston Boulet, Rouen », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Le ru00f4le de Rouen dans la traite nu00e9griu00e8re », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/le-role-de-rouen-dans-la-traite-negriere »}, « link »: « https://my.weezevent.com/le-role-de-rouen-dans-la-traite-negriere »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

François Dugue – Exposition « Esclavage, mémoires normandes » – Rouen Tourisme