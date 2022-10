AU PIED DU GRILLAGE POUSSE UN ORANGER Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare Catégories d’évènement: Hrault

AU PIED D'UN GRILLAGE POUSSE UN ORANGER UNE ODE A LA TOLÉRANCE ET AU RESPECT DES DIFFÉRENCES

Salle Culturelle de St Gervais sur Mare à 20H30 Depuis peu de temps, Marty vit chez sa grand-mère. Tous les jours, il vient observer Emma, la fille qui chante de l’autre côté du grillage, dans le Centre, un endroit où GrandMa lui interdit d’aller traîner. Dans ce pays pourri où rien ne pousse que des pommes de terre, Emma arrose l’oranger qu’elle a planté. Les deux adolescents deviennent amis, au point que Marty, si solitaire jusque-là, confie à Emma son secret le plus lourd. Avec la jeunesse

Dans le cadre des interventions en milieu scolaire proposées par la communauté de communes Grand Orb, La compagnie La Marotte est intervenue auprès des classes de 4e des collèges de Saint-Gervais-sur-Mare et de Bédarieux. Les élèves ont pu profiter d’une initiation au théâtre. De plus, les collégiens volontaires ont été interviewés sur les notions d’identité, de liberté et de différences. Leurs voix enregistrées ont permis de réaliser la bande son entendue en amont du spectacle. SAISON CULTURELLE GRAND ORB THEÂTRE

Cie La Marotte

Vendredi 18 Novembre, 20h30 Salle culturelle, St Gervais sur Mare RENSEIGNEMENTS Tout public, à partir de 11ans 12€ – plein tarif

8€ – tarif réduit

5€ – tarif jeune (0 à 12 ans)

2€ – tarif collège Réservations :

Tél. 04 67 23 78 03

et le soir du spectacle :

06 47 67 57 17

Contacter par e-mail

D’après un texte de Philippe Gauthier

Metteur en scène : Sabine Pernette et Charo Beltran Nunez

Comédien.ne.s : Sabine Pernette, Estelle Doumeng, Anne-Juliette Vassort

Musique : Sabrina Kadri UNE ODE A LA TOLÉRANCE ET AU RESPECT DES DIFFÉRENCES

+33 4 67 23 78 03

