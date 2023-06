Concert de Cloture à Pons / 34 ème édition des Eurochestries Au pied du donjon Pons, 11 août 2023, Pons.

Pons,Charente-Maritime

Dans le cadre du festival internation d’orchestres de jeunes Eurochestries pour sa 34ème édition / Concert de Clôture au pied du Donjon de Pons.

2023-08-11 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-11 . EUR.

Au pied du donjon Donjon de Pons

Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



As part of the 34th Eurochestries international youth orchestra festival / Closing concert at the foot of the Donjon de Pons

En el marco del 34º festival internacional de jóvenes orquestas Eurochestries / Concierto de clausura a los pies del Donjon de Pons

Im Rahmen des internationalen Jugendorchesterfestivals Eurochestries für seine 34. Ausgabe / Abschlusskonzert am Fuße des Donjon von Pons

