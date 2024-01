Journée handineige Au pied des pistes Métabief Catégories d’Évènement: Doubs

Métabief Journée handineige Au pied des pistes Métabief, 20 janvier 2024, Métabief. Métabief Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 16:00:00 . Journée Handineige

Découvert du ski fauteuil, initiation au ski autonome

Rejoignez-nous pour une journée gratuite d’inclusion

Ouverte à tous

Inscription conseillée

RDV au pied des pistes EUR.

Au pied des pistes Place Xavier Authier

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Métabief Autres Code postal 25370 Lieu Au pied des pistes Adresse Au pied des pistes Place Xavier Authier Ville Métabief Departement Doubs Lieu Ville Au pied des pistes Métabief Latitude 46.76924 Longitude 6.35625 latitude longitude 46.76924;6.35625

Au pied des pistes Métabief Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metabief/