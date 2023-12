Cet évènement est passé Visite guidée du port de la Cotinière Au pied des escaliers d’accès au bâtiment de la criée Saint-Pierre-d’Oléron Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Pierre-d'Oléron Visite guidée du port de la Cotinière Au pied des escaliers d’accès au bâtiment de la criée Saint-Pierre-d’Oléron, 31 juillet 2023, Saint-Pierre-d'Oléron. Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-07-31 15:00:00

fin : 2023-08-31 17:00:00 Découvrez l’incroyable aventure de La Cotinière : des écluses à poissons au nouvel espace portuaire !.

Découvrez l’incroyable aventure de La Cotinière : des écluses à poissons au nouvel espace portuaire ! EUR.

Au pied des escaliers d’accès au bâtiment de la criée Port de La Cotinière

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Pierre-d'Oléron Autres Code postal 17310 Lieu Au pied des escaliers d'accès au bâtiment de la criée Adresse Au pied des escaliers d'accès au bâtiment de la criée Port de La Cotinière Ville Saint-Pierre-d'Oléron Departement Charente-Maritime Lieu Ville Au pied des escaliers d'accès au bâtiment de la criée Saint-Pierre-d'Oléron Latitude 45.913361 Longitude -1.324972 latitude longitude 45.913361;-1.324972

Au pied des escaliers d'accès au bâtiment de la criée Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-d'oleron/